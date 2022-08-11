Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotograf: AA]
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklama göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce adrese düzen operasyonda, 7 kök Hint keneviri, 40 gram kubar esrar, 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.D., hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Isparta Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 18:44
- 18:26
- 18:36
- 17:47
- 17:40
Sıradaki Haber
Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz