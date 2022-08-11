Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesinin Yeniyazı köyü Tepecik mezrası kırsalında narkoterör operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Tespit edilen 10 tarlada 203 bin 808 kök Hint keneviri ve 4 bin 200 metre sulama hortumu ile 5 bin 120 kök tütün ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 2 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.