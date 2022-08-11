Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Temsili fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesindeki 10 tarlada, 203 bin 808 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesinin Yeniyazı köyü Tepecik mezrası kırsalında narkoterör operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Tespit edilen 10 tarlada 203 bin 808 kök Hint keneviri ve 4 bin 200 metre sulama hortumu ile 5 bin 120 kök tütün ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 2 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Etiketler: Bingöl Hint Keneviri Uyuşturucu
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