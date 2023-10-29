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Güncel
AA 29.10.2023 17:22

Tekirdağ'da "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi.

Tekirdağ'da "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Bisiklet İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Barış ve Özgürlük Anıt Parkı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, Tekirdağ Yelken Spor Kulübü'ne kadar pedal çevirdi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, etkinlik sonrasında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bisiklet turu etkinliğine 100 bisikletlinin katıldığını belirten Güler, Cumhuriyeti korumak amacıyla canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

Etkinlikte, katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

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