Artvin'deki iki ayrı Karagöl'de, iki farklı mevsim

Dört mevsim yeşilin her tonunu görmek isteyenler Şavşat’taki Karagöl’ü tercih ederken, sonbaharı bütün renkleri ile yaşamak isteyenler ise Borçka’dakini tercih ediyor.



Doğu Karadeniz’de, turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen Artvin’in Şavşat ve Borçka ilçelerindeki Karagöller, çevresindeki ağaçlarla birlikte ortaya çıkan manzara nedeniyle, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Ziyaretler her iki göl çevresinde çadır kurup, kamp yapıyor.



Sonbaharın bütün renkleri Borçka Karagöl'de



Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharla birlikte renk değiştiren bitki örtüsü ve ağaçların yapraklarının sararmasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Foto safari tutkunları, fotoğraf makineleriyle gölde nöbet tutuyor, güneşin doğuşu ile batışında ortaya çıkan manzarayı çekerek ölümsüzleştiriyor. Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması, güzel görüntüler oluşturuyor.



Her mevsim yeşil



Artvin'in, 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki kalp şeklini andıran Karagöl de güzel görüntüler oluşturuyor. Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Karagöl- Sahara Milli Parkı, gölün çevresini saran çam ve ladin ağaçları nedeniyle her mevsim yeşil kalıyor.



"Rengarenk bir yer"



Ailesiyle birlikte Borçka’daki Karagöl’ü ziyaret eden Nedim Kuyucu, “Trabzon’dan buraya geliyorum. Şavşat iğneli yapraklı ormanlardan oluşmuştur. O yüzden her mevsim yeşil. Borçka ise yapraklı ağaç olan ormanlardan oluşmuş. İlkbaharda ve sonbaharda renk cümbüşü sunuyor bize. Özellikle sonbaharda sarının her tonunu Borçka’da bulmak mümkün. Borçka, ekim aylarında çok fazla ziyaretçi alıyorö dedi.Sena Yıldırım ise “Fotoğraf çekilmek ve fotoğraf çekmek isteyenler için çok güzel bir ortam. Sadece biraz serin. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Rengarenk bir yer. Özellikle ekim ayında çok güzel oluyor. İnsan huzur buluyor buradaö dedi.



"Doğa ile iç içe, baş başa kalıyoruz, her mevsim yeşil"



Şavşat’ta bulunan Karagöl’e hafta sonunu değerlendirmek için gelen Mehmet Ali Şahin de “Buraya nefes almaya, huzur bulmaya geliyoruz. Doğa ile iç içe, baş başa kalıyoruz. Her mevsim yeşilö dedi.Gülay Beştaş da, “Ardahan’dan gezmeye geldim. İlk defa geldim buraya. Harika bir yer. Masal diyarı gibi. Doğası muhteşemö ifadelerini kullandı.