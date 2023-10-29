Giresun'da, Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında, Giresun Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerin çalışmalarının yer aldığı "100. Yıl Karma Resim Sergisi" açıldı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Can Akengin Sanat Galerisi'ndeki sergiyi gezerek 33 eseri inceledi.

Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü ve Giresun Belediyesi iş birliğinde Alman Çeşmesi mevkisinde "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Vali Serdengeçti, Başkan Şenlikoğlu ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, 100 ladin, akçaağaç, sedir ve karayemiş fidanını toprakla buluşturdu.

Kutlamalar, Giresun Kalesi'nde şehitlere saygı nöbeti ve 100. yıl izci kampı ile devam edecek.