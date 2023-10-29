Batmanlı kadınlar Gazzeli anneler için yürüdü

İpekyolu Caddesi Hz. Ömer Camisi önünde bir araya gelen kadınlar 19 Mayıs Spor Salonu'na kadar yürüdü.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden bebeklere dikkat çekmek amacıyla bazı kadınlar kanlı bebek maketleri taşıdı.

Sık sık tekbir getiren katılımcılar, "Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından konuşan HÜDA PAR Batman İl Kadın Kolları Başkanı Şenay Coşkun, İsrail'in Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaşanan katliama dünyanın sessiz kaldığını belirten Coşkun, “İşgalci korkak çete ise yalnızca masum sivilleri, çocuk ve kadınları hedef alarak insanlık tarihinin en barbar, en cani katliamlarını gerçekleştirmektedir. Sözde medeniyet timsali Batı ise bu katliamlara alenen destek olmuş ve elini bebeklerin kanına bulaştırmıştır” dedi.

Etkinlik yapılan duanın ardından sona erdi.