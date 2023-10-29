Ağrı’da Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı

Ağrı Valisi Mustafa Koç’un, askerleri, protokolü ve öğrencileri selamlamasıyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Daha sonra konuşma yapan Vali Koç, "Bugün; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri, bir büyük devrim ve bizlere eşsiz bir armağan olan Cumhuriyeti, ilanının 100. yılında büyük bir gurur ve sevinçle hep birlikte kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. gurur yılı kutlu olsun. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyeti kurup, bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yüce Türk milleti; tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği ‘Milli Mücadele’ sonunda bağımsızlığını kazanmış ve tarihin her döneminde olduğu gibi esaret altına girmeyeceğini, tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz milleti ile birlikte kazandığı bu büyük zaferi, Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. 'Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir' diyerek; 29 Ekim 1923’te ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyet, kurulduktan sonra Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmamıştır. Aynı zamanda milletimiz, Cumhuriyet ile birlikte milli bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuşlardır. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı aynı zamanda bir vatandaşlık bayramıdır" dedi.

`Cumhuriyet, insan onuruna ve yaradılışına en uygun bir yönetim şekli, farklı kültür ve düşüncelerin teminat altına alındığı, birlikte var olma ve ortak yaşama kararlılığıdır` diyen Vali Koç, şöyle devam etti:

"Onu ideal yapan, milli iradeyi esas alması, başka bir güce dayanmamasıdır. Cumhuriyetimizin 100 yıllık öyküsü aynı zamanda bir başarı öyküsüdür. Çünkü, kuruluşundan bu günlere gelişine kadar devletimiz ve milletimiz, iç ve dış düşmanların sürekli olarak tehdit ve saldırılarına maruz kalmış ve kalmaya da devam etmektedir. Bu tehdit saldırı ve ihanetlerin birini de hepimizin malumu olduğu üzere 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi ile yaşadık. Ancak bu millet tarihin her döneminde olduğu gibi, saldırı ve ihanet nereden gelirse gelsin kimden gelirse gelsin, yüreğindeki iman, vatan sevgisi ve hürriyet aşkıyla, birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırı ve ihanetleri bertaraf etmeyi başarmıştır.

Ben bu duygu ve düşüncelerle gururla kutladığımız, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarının bütünlüğü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe, Türk milletine emaneti olan Cumhuriyeti ve tüm kurumlarını, milli birlik ve beraberlik içerisinde korumanın azmi ve kararlılığı içinde olduğumuzu bir kez daha ifade ederek, tekrar Cumhuriyet Bayramınızı kutlar, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarken sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Öğrencilerin şiir okumasının ardından, mehter ve halk oyunlarıyla devam eden program, geçit töreninin ardından sona erdi