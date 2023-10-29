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Güncel
AA 29.10.2023 17:06

Muş'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Muş'un ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı

Malazgirt'te protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nden başlayarak Malazgirt Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşıokundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından şiirler okundu, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi.

Kaymakam Göksu Bayram ile Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın vatandaşların bayramını kutladığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Göksu Bayram'ın eşi Nebahat Er Bayram, Cumhuriyet Savcısı Nermin Çankaya, Jandarma Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, öğrenci ve öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Bulanık'ta kapalı spor salonunda düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün millete eşsiz bir armağanı olan Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Binlerce yıllık geçmişi olan, parçalanmak, yıkılmak istenen medeniyetin, küllerinden doğduğunu belirten Ocak, şunları kaydetti:

"Türkiye için sadece yönetim şekli değil aynı zamanda en çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, geçirdiği çağdaş açılımlarla insanımızın ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal olarak görülmemiş bir ivme kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde bu milletin dişiyle, tırnağıyla kazandığı Kurtuluş Savaşı, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandırılmış, devletimiz muasır medeniyetler seviyesinde yerini almıştır."

Yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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