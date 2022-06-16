Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı, 22 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 735 lira ele geçirildi.
Ekipler evdeki şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu Tekirdağ
Son Haberler
- 10:10
- 10:07
- 10:04
- 10:02
- 09:36
Sıradaki Haber
Edirne Ticaret Borsasında yeni mahsul buğday satışı törenle gerçekleşti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz