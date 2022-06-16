ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey ulusal güvenlik liderleri yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın kritik silahları almasını sağlamak için mümkün olduğunca hızlı hareket ettiğini söyledi.

ABD, en son paketin, ABD kuvvetlerinin şu anda Ukrayna birliklerini eğitmekte olduğu Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için gemisavar füze rampaları, obüsler ve daha fazla mermi içerdiğini duyurdu.

Ukrayna, Rusya'nın Donbas bölgesinde yavaş ancak istikrarlı yürüyüşünü durdurmak için bu silahlara ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Çarşamba günü yaklaşık 40 dakika telefonda görüşen Biden, ABD'nin güvenli içme suyu, tıbbi malzeme, gıda, sağlık hizmeti, barınma ve ailelerin satın alması için para sağlamak için 225 milyon dolar daha insani yardım göndereceğini söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, ABD'nin "hayatları bu savaşta paramparça olan Ukrayna halkını desteklemeye" bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Genel olarak, savaşın Şubat ayının sonunda başlamasından bu yana ABD, bu son paket de dahil olmak üzere Ukrayna'ya yaklaşık 5,6 milyar dolarlık güvenlik yardımı taahhüt etti.