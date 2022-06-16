Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akseki'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Musa Güzeldağ'ın kullandığı 42 AFY 001 plakalı otomobil Akseki - Manavgat kara yolu Kale mevkisinde bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan Şerif Balta, Deniz Arıcan ile Ege Arıcan yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 10:10
- 10:07
- 10:04
- 10:02
- 09:36
Sıradaki Haber
ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım gönderecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz