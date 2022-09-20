Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 09:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 1 kişi sahte alkolden zehirlendi
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sahte alkolden zehirlenen 1 kişi tedavi altına alındı.
Fatih Mahallesi'nde sahte alkol içtiği öğrenilen M.K., bir süre sonra rahatsızlanarak bayıldı.
Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zehirlenen M.K., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sahte alkol kullanımı şüphesiyle farklı kişilerin de tedavi altına alındığının bildirilmesi üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Tekirdağ Sahte Alkol
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