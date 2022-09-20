Tatvan'da binlerce dönümlük alanda ekili tonlarca domatesin hasadı üreticiler tarafından yapılırken, salçalık, sosluk ve kışlık domates için vatandaşların telaşı sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde tarım işçileri tarafından toplanan domatesler kasalara doldurularak kamyonlara yükleniyor. Satışa sunulmak üzere yola çıkan domatesler, Diyarbakır ve Van’ın yanı sıra çevre il ve ilçelere gönderilerek pazar tezgahlarında yerini alıyor.

Verimin bu yıl yüksek olduğunu anlatan çiftçi Enver Tarlan, "Bu sene 60 dönüm domates ektik, verimi de gayet güzel oldu. Fiyatı da bu sene böyle devam ederse daha iyi olacak. İnşallah bütün çiftçiler kazanır, bizler de kazanırız. Sıfır toprak ektim ve verimi dört dörtlük oldu. Bu sene kar fazla yağdı ve sulamaya etki etti. Soğuklara yakalanmazsak ve mahsuller zarar görmezse ciddi verim alırız. Havalar soğumaya başladığı için domatesler bu yıl fazla kızarmıyor. Haftada 5 kamyon çıkarıyoruz ve bu sebzeleri Diyarbakır, Van gibi şehirlere gönderiyoruz. Satışlar güzel gidiyor, bu yılki satıştan memnunuz" dedi.