İzmir-Ankara D300 karayolu Körez kavşağı yakınlarında, İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan 41 yaşındaki Tarkan Erkılıç yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan 23 yaşındaki İsmail Arı yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İsmail Arı, kazayı yara almadan atlatırken, yolun sağ tarafında bulunan tarlaya savrulan diğer otomobilin sürücüsü Erkılıç ve yanında bulunan Serkan Erkılıç yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik tek şeritten sağlandı

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.