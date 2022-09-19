Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 36 kişi, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" tarafından kurtarıldı.
Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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