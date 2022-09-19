Murat Özdemir'e ait av köpeklere kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iğneler saplanmış sucuk sucuk verildi. 4-5 tane iğnenin olduğu sucukları köpeklerden biri yemeye çalıştı.

Yemeye çalıştığı sucuktaki iğneler köpeğin ağzına saplandı.

Köpeğin ağzının kan revan içinde kaldığını gören Murat Özdemir, veterinere haber verdi.

Özdemir, veteriner hekimin yönlendirmesiyle hayvanın ağzındaki iğneli eti çıkardı.

Yaralanan köpek, tedavi altına alındı.