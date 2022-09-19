Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malazgirt'te Gaziler Günü kutlandı
[Fotograf: AA]
Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Kaymakam Göksu Bayram, gazilerle sohbet etti, günlerini kutladı.
Törene, Belediye Başkan Vekili Cezair Bozkurt, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Etiketler: Muş
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