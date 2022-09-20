Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 09:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı: 7 gözaltı
Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 151 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 151 Afganistan, Suriye, Irak, Fas, Libya uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden biri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık Yasal Düzenlemeler
Son Haberler
- 10:54
- 10:45
- 10:42
- 10:41
- 10:36
Sıradaki Haber
Bitlis'te domates hasadı sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz