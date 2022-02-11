İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki, hurda, atıl araçlar için harekete geçti.

Bakanlık 81 il valiliğine “Hurda/ Atıl Araçların Toplatılması” konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, karayolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araç sahiplerinin uyarıya rağmen çekmediği araçları trafikten men edilecek.

Araç sahiplerine yasal uyarı yapıldı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokak kenarlarına park edilen araçlarla ilgili başlatılan çalışma kapsamında ilk aşamada tespitler yaptı ve araç sahiplerine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda, hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde sahiplerine gerekli yasal uyarılar yapıldı.

Yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan araçlar ekipler tarafından çekicilere yüklenerek otoparka götürüldü.