Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstinat duvarından düşüp yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te istinat duvarından düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Karabük Bayır Mahallesi Kartaltepe Caddesi'nde istinat duvarının üstünde yıkılan eve ait malzemeleri atarken dengesini kaybeden 46 yaşındaki Şaban A. kaldırıma düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Karabük
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