Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop Üniversitesi'nde yüz yüze eğitime devam
[Fotoğraf: AA]
Sinop Üniversitesi'nde yılın ikinci döneminde de dersler yüz yüze yapılacak. Ayancık ilçesinde ise eğitim hibrit şeklinde devam edecek.
Sinop Üniversitesince 2021-2022 akademik yılının ikinci döneminde de dersler, yüze yüze eğitim şeklinde yapılacak.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta başlayacak eğitimlerin COVID-19 tedbirlerine riayet edilerek yüz yüze devam edeceği vurgulandı.
Ayancık ilçesinde ise yaşanan sel felaketi nedeniyle eğitimler hibrit şeklinde gerçekleştirilecek.
Tüm yıl sonu sınavları da yüz yüze yapılacak.
Etiketler: Sinop
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