Sinop Üniversitesince 2021-2022 akademik yılının ikinci döneminde de dersler, yüze yüze eğitim şeklinde yapılacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta başlayacak eğitimlerin COVID-19 tedbirlerine riayet edilerek yüz yüze devam edeceği vurgulandı.

Ayancık ilçesinde ise yaşanan sel felaketi nedeniyle eğitimler hibrit şeklinde gerçekleştirilecek.

Tüm yıl sonu sınavları da yüz yüze yapılacak.