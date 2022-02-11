11 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintileri....

Adalar

Etkilenen Mahalleler: Nizam Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:32

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Büyük Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:11

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler: Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:18

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Pendik

Etkilenen Mahalleler: Yenişehir Mah,Kurtköy Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 11.02.2022 11:23

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.