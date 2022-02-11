11 Şubat 2022 İstanbul’da su kesintileri: İSKİ su kesintileri listesi…
11 Şubat 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 11 Şubat su kesintisi listesi...
11 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ su kesintileri....
Adalar
Etkilenen Mahalleler: Nizam Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:32
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Büyük Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:11
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler: Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 11.02.2022 10:18
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Pendik
Etkilenen Mahalleler: Yenişehir Mah,Kurtköy Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 11.02.2022 11:23
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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