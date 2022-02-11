Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 12:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kara saplanan araçlar kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı.
Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Merkeze bağlı Yokuşdibi köyünde minibüs ile traktör, tipi nedeniyle kontrolden çıkıp kara saplandı.
Köy yolunda kara saplanan traktör ile minibüsü kurtarmak için köylüler seferber oldu. Kara saplanan araçları kurtarmak için traktörle kurtarma çalışması başlatıldı.
Uzun uğraşlar sonucu yoldan çıkarak kara saplanan araçlar bulunduğu yerden kurtarıldı.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Ulaşım
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