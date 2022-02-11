Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Merkeze bağlı Yokuşdibi köyünde minibüs ile traktör, tipi nedeniyle kontrolden çıkıp kara saplandı.

Köy yolunda kara saplanan traktör ile minibüsü kurtarmak için köylüler seferber oldu. Kara saplanan araçları kurtarmak için traktörle kurtarma çalışması başlatıldı.

Uzun uğraşlar sonucu yoldan çıkarak kara saplanan araçlar bulunduğu yerden kurtarıldı.