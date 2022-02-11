Göç ve mültecilik kavramlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Mülteci Hayatlar" sergisi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

Sergide, birçok nedenle topraklarını terk etmek zorunda kalan sayısız hayatları belgeleyen Saime Uyar, mülteciliğin bir tercih olmadığını bir zorunluluk ya da talihsizlik olduğunu betimliyor.

"Türkiye’nin gösterdiği tutum ve davranışlar tüm dünyaya örnek olabilecek bir insanlık dersi niteliğinde"

Fotoğraf sanatçısı Saime Uyar, sergiye dair şunları anlattı:

"Mülteci krizi yalnızca mülteci bireylerin sorunu değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. Her ne kadar dili, dini, ırkı, rengi farklı olsa da ‘mülteci’ kimliğine sahip, ancak herhangi bir yere ait olamayan bu yersiz yurtsuz insanların da insanca yaşama hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.

Özellikle Batılı ülkelerin kendi konforlarını bozmama uğruna görmezden gelip kulak tıkadığı bu insanlık dramı tüm dünya devletlerinin yüzleşmesi gereken ciddi bir insanlık trajedisidir.

Bu konuda Türkiye’nin mültecilere göstermiş olduğu tutum ve davranışlar tüm dünya ülkelerine örnek olabilecek bir insanlık dersi niteliğindedir."