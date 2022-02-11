Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uçurumdan düşen kamyonun şoförü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da, mıcır ocağında hafriyat boşaltırken uçurumdan düşen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa-Akçakale çevre yolundaki mıcır ocağında hafriyat boşaltan İsa D.'nin kullandığı kamyon, zeminin kayması üzerine yaklaşık 30 metre aşağıya düştü.
Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
İsa D.'nin cenazesi, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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