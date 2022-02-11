Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 11:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yozgat, Sivas ve Kayseri için çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Meteoroloji, Yozgat, Sivas ve Kayseri için çığ uyarısı yaptı.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışları nedeniyle, özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının bölge genelinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
Bu nedenle Yozgat, Sivas ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde dik ve eğimli yamaçlarda, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunuyor.
Bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Çığ Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Kayseri Meteoroloji Sivas Yozgat
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