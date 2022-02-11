Gümüşhane'nin merkez, Kelkit, Şiran ve Köse ilçesinde etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı.

Köse ilçesinde etkili olan tipinin açılan yolları yeniden kapatmasına karşın ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştirerek vatandaşların sorunsuz şekilde köylerine, çocukların da okullarına ulaşmasını sağladı.

Bugün itibariyle Merkeze bağlı 22, Kelkit ilçesine bağlı 4, Köse ilçesine bağlı 5, Kürtün ilçesine bağlı 3 ve Şiran ilçesine bağlı 4 köy yolu olmak üzere il genelinde toplam 38 köy yolu ulaşıma kapalı.

Erken saatlerden itibaren yeniden çalışmaya başlayan İl Özel İdaresine bağlı ekipler, 25 araç ve 54 personelle diyaliz hastaları, cenaze olan köyler, acil durum olan köyler ve taşımalı eğitim yapılan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.