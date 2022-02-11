Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta arama ve kurtarma tatbikatı
[Fotoğraf: AA]
Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, çığ olaylarına karşı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Kardeşler Tepesi'nde, çığ müdahale ekiplerine, AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından kar kütlesinde, çığ altında kalanlara nasıl müdahale edecekleri uygulamalı anlatıldı.
Meteoroloji tarafından aralarında Sivas'ın da bulunduğu bazı kentler için çığ uyarısı yapıldı.
Olası çığ olaylarına karşı müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla ekiplere uygulamalı eğitim verildi.
Eğitime bazı kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının AFAD gönüllüleri de katıldı.
Etiketler: AFAD Çığ Meteoroloji Sivas Tatbikat Haberleri
Son Haberler
- 13:12
- 13:07
- 12:54
- 13:07
- 13:16
Sıradaki Haber
MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz