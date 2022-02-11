Sivas'ın Kardeşler Tepesi'nde, çığ müdahale ekiplerine, AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından kar kütlesinde, çığ altında kalanlara nasıl müdahale edecekleri uygulamalı anlatıldı.

Meteoroloji tarafından aralarında Sivas'ın da bulunduğu bazı kentler için çığ uyarısı yapıldı.

Olası çığ olaylarına karşı müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla ekiplere uygulamalı eğitim verildi.

Eğitime bazı kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının AFAD gönüllüleri de katıldı.