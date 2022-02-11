Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'de Susurluk'tan Bandırma istikametine seyreden 40 yaşındaki E.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.
Araçta bulunan 84 yaşındaki G.K., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralanan E.O, F.O. ve G.K, 112 Acil Servis Ambulansı ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir İtfaiye Trafik Kazası
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