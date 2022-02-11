Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da hırsızlık şebekesine operasyon
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Bursa Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, jandarma ekiplerinin hırsızlık şebekesine yönelik sürdürdüğü operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen S.Ç., Ö.A., V.B., Y.Y. ve Y.Y., Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nce "örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Bursa Hırsızlık Suç Örgütü
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