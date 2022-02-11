Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 336 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA/Arşiv]
Adıyaman'da, COVID-19 tedbirleri kapsamında 336 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıayamn Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 336 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri PCR Testi
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