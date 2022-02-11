Adıayamn Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 336 ev karantinaya alındı.