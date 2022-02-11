Rize’nin Güneysu ilçesinde şarküteri mağazası işleten Selçuk Fırat, dükkanında çalışırken haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Duruma çok üzülen Erdoğan’ın hemşerisi Selçuk Fırat kendi çapında ne yapabilirim diye düşünmeye başladı.

Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a organik köy ürünlerinden bir koli hazırlayıp göndermeye karar verdi. Ertesi gün dükkanına giden Selçuk Fırat, kestane balı, mısır unu, peynir, tereyağı ve fındık gibi organik köy ürünlerinin bulunduğu bir koli hazırladı.

"Baba ocağından selamlar"

Hazırladığı koliyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi için AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı’ya teslim etti.

Cumhurbaşkanına şifa niyetiyle organik köy ürünlerini gönderdiğini belirten şarküteri sahibi Selçuk Fırat “ Cumhurbaşkanımıza hemşerileri olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Baba ocağından selamlar diyoruz” ifadelerini kullandı.