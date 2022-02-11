Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 11 Şubat 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 13,51’ten işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5190 liradan, euro 15,3970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5170 liradan alınan dolar 13,5190 liradan satılıyor. 15,3950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,3970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5430 lira, euronun satış fiyatı ise 15,4220 lira olmuştu.
Etiketler: Dolar Türk Lirası Euro
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