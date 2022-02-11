İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte vekaletname ile tapuda dolandırıcılık yapmaya kalkan 14 şüpheli suç üstü yakalandı.

Bu şüphelilerin ifadelerinden ve dijital materyallerde yapılan inceleme sonucunda 15 kişinin daha olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.