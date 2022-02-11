Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 mahallede önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekipleri de drone ile destek verdi.

Operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Evin çevresine kamera sistemi kurmuşlar

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı ev aramalarında, 3 kilo 908 gram uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, bıçak, çok sayıda mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 345 lira ele geçirildi.

Operasyon sırasında baskın düzenlenen bir evin çevresi ile bulunduğu sokağa zanlılar tarafından kamera sistemi kurulduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli emniyete götürüldü.