Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan çobanı itfaiye ekipleri ve UMKE personeli kurtardı.
Burdur'un Çamlıca Mahallesi'ndeki 1200 rakımlı Tepecik mevkiiindeki barakasında hayvanlarıyla kalan Ali Kunt, yoğun kar nedeniyle ilçe merkezine dönemeyince yardım istedi.
Harekete geçen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri ile UMKE personeli, bir süre sonra Kunt'a ulaştı.
Yüksek ateş ve soğuktan dolayı bitkin düşen çoban ekipler tarafından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Burdur Hava Sıcaklıkları İtfaiye Kar Yağışı UMKE
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