Hakkari’de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Eğitim öğretime bir gün ara verilen Hakkari'de yüzlerce yol ise ulaşıma kapandı.

Hakkari merkeze bağlı 18 köy ve 54 mezra, Yüksekova ilçesinde 33 köy ve 72 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 8 köy ve 54 mezra olmak üzere toplam 239 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.