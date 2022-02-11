Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da bağ evine kaçak alkol baskını
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir bağ evine düzenlenen operasyonda pet şişe ve variller içerisinde litrelerce kaçak alkol ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 34 yaşındaki S.D.'nin bağ evinde kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisi alındı.
Bunun üzerine Salihli Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararı sonrası Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, KOM Timi, JASAT ve İstihbarat Timi ile birlikte S.D.'nin bağ evinde arama yapıldı.
Yapılan aramada alkollü içki olduğu değerlendirilen pet şişeler ve varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 125 litre alkol, 13 kilogram anason ve aynı şekilde 5 adet varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 800 litre üzüm şırası ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Manisa Sahte Alkol Sahte İçki
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