Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 34 yaşındaki S.D.'nin bağ evinde kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine Salihli Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararı sonrası Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, KOM Timi, JASAT ve İstihbarat Timi ile birlikte S.D.'nin bağ evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada alkollü içki olduğu değerlendirilen pet şişeler ve varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 125 litre alkol, 13 kilogram anason ve aynı şekilde 5 adet varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 800 litre üzüm şırası ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.