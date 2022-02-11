Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bodrum’da 235 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda 235 litre etil alkol ele geçirildi.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında A.Ö isimli şahsın ikametinde sahte alkol üretimi yaparak satış yaptığı bilgisini aldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın ikametinde arama yapıldı.
Aramada 235 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Muğla Sahte Alkol Sahte İçki
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