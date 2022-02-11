Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de karla mücadele
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de belediye ekipleri kar yağışının ardından yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlarda temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Nevşehir Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yağışın ardından oluşan kar birikintileri ve buzlanma riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Sürücü ve yayaların olumsuz etkilenmemesi amacıyla cadde ve sokaklar ile kaldırımlar temizlendi.
Bölgede, dün akşam saatlerinde etkisini yitiren yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre ölçülmüştü.
Etiketler: Kar Yağışı Nevşehir Ulaşım
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