Nevşehir Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yağışın ardından oluşan kar birikintileri ve buzlanma riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücü ve yayaların olumsuz etkilenmemesi amacıyla cadde ve sokaklar ile kaldırımlar temizlendi.

Bölgede, dün akşam saatlerinde etkisini yitiren yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre ölçülmüştü.