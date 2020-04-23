İlçe merkezi ve köylerde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinde ziyaret ettikleri çocuklara sürpriz yaparak, balon, bayrak, hediyeler verdi.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan, başta şehit çocukları ve özel ilgi gerektiren çocuklar ile 7-12 yaş aralığındaki 23 Nisan doğumlu olan tüm çocukları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Özkan, anlamlı etkinlikten dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, zabıta amirliği ve tüm kurumlara teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]