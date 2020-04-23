Şırnak, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan ve 23 Nisan'da doğan 7-12 yaş grubundaki 4 çocuğun doğum gününü kutladı.

Polislerin ellerinde pasta ile sürpriz yaptığı çocuklardan biri de 11 yaşına giren Fırat Şahan oldu.

Nuh Mahallesi Kavşak Sokağı'ndaki evinin kapısında polisleri gören Şahan, büyük mutluluk yaşadı.

Şahan, polislerin getirdiği pasta ile büyük heyecan yaşadı.

Polisler Şahan'ın hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ziyaret sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat eden ekipler, Şahan'a çeşitli hediyeler de verdi.

Polis ekiplerine teşekkür eden Şahan, "Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Polisler ayrıca TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla da 100 çocuğa çeşitli hediyeler verdi.