Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tatvan Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri koronavirüs tedbirleriyle sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan kurslar devam ediyor.
Salgın sürecinde merkezde resim, masa tenisi, kort tenisi, judo, güreş kursları ile akıl ve zeka oyunları açıldı.
Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma ve faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.
Genç ve çocuklar için etkinliklerin ve kursların düzenlendiğini söyleyen Avşar, "Normalleşme sürecinde açtığımız kurslar ve düzenlediğimiz etkinlikler ilgi görüyor. Çocuk ve gençlerimiz burada eğitim kurslarına katılarak geleceğe hazırlıyor. Aynı zamanda EBA desteği ve kütüphane hizmeti de veriyoruz. Zaman zaman burada seminer düzenleniyoruz ve üyelerimiz de dışarıda bazı faaliyetleri yürütüyor. Şuan 6 kursumuz devam ediyor." dedi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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