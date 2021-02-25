Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Şubat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyon kapsamında aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

Suriye uyruklu Ahmet Al M. (21), Muhammed Velid el A. (24), Rabiye O. (46), Ahmet Ş. (24) ve ağabeyi Muhammed Ş. (29) ile Irak vatandaşı Abdurrahman Raad B. (22), Sabit Tebben Meri M. (47), Abdurrahman H. (21) ve ağabeyi Ali H'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Suriyeli Ahmet ve ağabeyi Muhammed Ş'nin örgüt saflarında silahlı faaliyet gösterdiği, Muhammed Velid el A'nın da örgütün sözde eğitim yapılanması içinde Arapça öğretmeni olarak görev aldığı ileri sürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Rabiye O, Abdurrahman Raad B. ve Sabit Tebben Meri M. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ahmet ve ağabeyi Muhammed Ş, Abdurrahman ve ağabeyi Ali H. ile Muhammed Velid el A. tutuklandı, Ahmet Al M. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı değerlendirilen 5'i Suriye, 4'ü Irak uyruklu 9 şüpheliye yönelik 18 Şubat’ta operasyon düzenlemişti. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda zanlılardan 8’i yakalanmıştı.