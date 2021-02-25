Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulu'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobildeki Suriye uyruklu 3 inşaat işçisi yaralandı.
Konya'da Suriye uyruklu Ahmed Arbo (27) idaresindeki 42 MA 5099 plakalı otomobil, Karacadağ Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet Alhamud (21) ve Mustafa Arbu (23) yaralandı.
Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu, araçtakilerin inşaat işçisi oldukları öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz