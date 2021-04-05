Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.
Konya'da alınan bilgiye göre, Tolga K, Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde karşılaştığı kayınpederi Ramazan B. (55) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga K, kayınpederi Ramazan B'yi (55) bıçakla yaraladı.
Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli Tolga K'nın yakalanması için çalışma başlattı.
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