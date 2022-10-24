Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen Hüseyin B., burada görevli hemşire Emine A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Hüseyin B, tabancayla hemşire Emine A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istedi.

Ağır yaralı olan Emine A. ve Hüseyin B, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, olay sonrası Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve Hastane Başhekimi Ahmet Yılmaz'dan yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

"Yaralılarımızın ameliyatları devam ediyor"

Akkoyun, 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi üzerinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde görevli hemşirenin, şüpheli tarafından silahla yaralandığını söyledi.

Olaya 112 Acil Servis ekiplerinin anında müdahale ettiğini anlatan Akkoyun, "Ekiplerimiz ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılarımız Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş. Hüseyin B, Emine hemşiremizi yaraladıktan sonra aynı silahla göğüs kısmına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüste bulunmuştur. İki yaralının Eğitim ve Araştırma Hastanemizde şu anda ameliyatları devam ediyor. Emniyet ve sağlık birimlerimizin ilk belirlemelerine göre iki kişi teyze çocukları. Aralarında daha önceden tespit edilmiş bir husumetin olmadığı şuan için tespitlerimiz. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma ve tahkikat devam ediyor. Yaralılarımızın ameliyatları devam ediyor. Ameliyat sonrası ümit ediyoruz herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz. Sağlık ekiplerimizin ve emniyet birimlerimizin ilk belirlemelerine göre herhangi bir husumet olmadığı, aralarında özel bir konunun olduğu, teyit edilmemiş bir bilgi. Soruşturma sonrası durum netliğe kavuşacak" dedi.

Şüpheli Hüseyin B'nin daha önce de sağlık ocağına geldiği ve hemşire Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı ileri sürüldü.