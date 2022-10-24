Niğde PTT Başmüdürü Fahri Çelikel ile kurum personeli, postanedeki 182. sıra numarasını alan Nihal Bay'a kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan pul albümü ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Çelikel, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından PTT'nin bu yıl 182. yaşını kutladığını söyledi.

PTT'nin devletin önemli kurumlarından birisi olduğunu anlatan Çelikel, "Kurumumuz, vatandaşın zor günlerinde her zaman hizmetine devam etmektedir. Bu yıl 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bir 182 yıl daha kutlamayı gönülden istiyoruz" dedi.