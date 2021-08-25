Belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdür Vekili Nadir Ernariçi, Alifakı Mahallesi'ndeki hasat töreninde, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile belediye arasında yapılan protokol kapsamında "kale" cinsi yerli mısırın ekimini bölgede gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mısırın hasadını yapmaya başladıklarını belirten Ernariçi, "Bu kapsamda bize destek olan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a ve bütün tarımsal hizmetler çalışanlarına teşekkür ederim. Çiftçimizin burada verdiği emekten dolayı ürünümüzün kaliteli, verimli ve rekoltesi yüksek olduğunu gördük. Bu kapsamda çiftçimize de teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Hasat edilen "kale" cinsi mısırdan dekar başına ortalama 1400 kilogram verim alındığı belirtildi.