Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde Baran M. idaresindeki 34 DRU 617 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.
Kazada yaralanan ve kuryelik yaptığı öğrenilen sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Kocaeli
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